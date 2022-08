La Fiorentina congela Bajrami, mentre prova a sistemare Zurkowski. E alla fine Benassi potrebbe beneficiare di questa situazione

La Fiorentina congela l’operazione Bajrami. La dirigenza viola giura che non si farà e che da qui a domani il trequartista albanese non vestirà la maglia gigliata.

Semmai se ne potrà riparlare più avanti, durante il mercato di gennaio.

Bajrami è rimasto fuori nella gara con il Lecce per motivi di mercato, ma ora dovrà ricalarsi nella realtà azzurra, a meno che non intervenga per prenderlo in extremis un’altra squadra che non sia però la Fiorentina.

Nell’altra direzione invece resta da sistemare il passaggio di Zurkowski all’Empoli. Se dovesse perfezionarsi, potrebbe conservare il suo posto in lista Benassi che Italiano potrebbe utilizzare sia come mezzala che come terzino destro.