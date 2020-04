La Fiorentina congela gli stipendi dei propri giocatori

Per domani è prevista una riunione della Lega Serie A per parlare di calendari e stipendi dei calciatori. E’ molto probabile che verranno congelati gli emolumenti e quindi anche la Fiorentina potrebbe sospendere i pagamenti per i mesi d’inattività. Secondo alcune stime fatte dal Corriere Fiorentino si parla di una somma che si aggira intorno ai 17 milioni di euro. In mancanza di un accordo diverso coi propri tesserati, si tratterebbe di un semplice rinvio ai mesi successivi dei pagamenti, quando le mensilità dovrebbero tornare ad essere liquidate regolarmente.