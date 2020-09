La Fiorentina adesso conosce il suo avversario in Coppa Italia. Si è appena conclusa infatti la sfida tra Frosinone e Padova, la cui vincente avrebbe raggiunto i viola al terzo turno del torneo. Ad avere la meglio è stato il Padova, che si è imposto per 3-1 in trasferta. Appuntamento dunque mercoledì 28 ottobre allo stadio Artemio Franchi, per l’esordio in Coppa Italia della Fiorentina contro la formazione che milita in Serie C.

