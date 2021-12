La Fiorentina continua a monitorare Augustin Alvarez. Una possibile strategia per strapparlo alla concorrenza

Non solo Boraj Mayoral. La Fiorentina, dal canto suo, guarda anche ad Agustin Alvarez Martinez, uruguaiano classe 2001, attaccante del Penarol. Piace a diversi club di primissima fascia, ma dal Sudamerica viene inserito anche il club di Commisso fra le varie soluzioni possibili. Del resto proprio il suo entourage, e precisamente Edgardo Lasalvia lo scorso 2 dicembre ha incontrato al centro sportivo i dirigenti viola fra cui Burdisso con cui ha postato perfino una foto sui social.

Il giorno successivo lo stesso agente ha pure incontrato il Milan e avuto contatti con l’Inter. Insomma una visita di mercato non indica per forza una trattativa ben avviata, ma l’interesse c’è. Il costo sarebbe almeno di 15 milioni per questo centravanti che ha realizzato 23 gol in 40 partite nel 2021. I viola potrebbero provare ad assicurarselo subito, lasciandolo però in prestito in Uruguay fino all’estate.