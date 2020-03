La Fiorentina continua a non allenarsi mentre altre squadre di Serie A programmano il ritorno in campo incuranti del Coronavirus

La Fiorentina è ancora ferma sia dagli allenamenti che da qualsiasi attività in gruppo a causa dei contagiati; la Sampdoria uguale e l’Italia sta collassando. Ogni giorno il bollettino fornito dalla Protezione Civile è drammatico. Ma nel calcio qualcuno non sembra accorgersene, infatti, il Napoli di Rino Gattuso ha fissato la ripresa degli allenamenti per il prossimo 25 Marzo. Ovviamente, il decreto del Governo Conte del 9 Marzo glielo permette, ma forse, vista l’incertezza sulla ripresa dei campionati può diventare una decisione rischiosa per la salute degli atleti e dello staff partenopeo. Una scelta che emula quella della Lazio che dovrebbe tornare in campo il 23 Marzo.