La Fiorentina continua a seguire Carrascal: attesa la prima offerta

La Fiorentina continua a seguire da molto vicino Jorge Carrascal, talento in rampa di lancio di proprietà del River Plate. Per il colombiano ci sono stati anche dei sondaggi da parte della Juventus, ma il club di Rocco Commisso in questo momento è davanti a tutti e nelle prossime settimane sarebbe attesa la prima offerta ufficiale. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, Carrascal sarebbe stato individuato come rinforzo ideale da Beppe Iachini, assieme a Lucas Paquetà. Per acquistare il classe ’98 dei Millionarios, la Fiorentina dovrà pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro o trattare con gli argentini per cercare di limare la cifra.

