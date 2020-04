La Fiorentina continua a seguire Gagliardini, ma per ora sono arrivati soltanto dei ‘no grazie’

Sedici partite giocate tra campionato e Serie A, due gol, due assist, per un totale di 1018 minuti. Sono questi i numeri stagionali di Roberto Gagliardini con la maglia dell’Inter, del quale è una risorsa, senza esserne un titolare. Le gerarchie in mezzo sono definite, l’ex Atalanta non è una prima scelta, una consapevolezza che inizia a pesare. Il mercato porterà in nerazzurro un ulteriore rinforzo a centrocampo e per Gagliardini c’è il forte rischio di uscire dalle rotazioni, per questo in accordo con Marotta il suo agente sta valutando altre strade. Ce ne è una che porta a Firenze, dove la Fiorentina è pronta ad accoglierlo. Le parti hanno parlato, come si legge su calciomercato.com, ma al momento non c’è la disponibilità da parte dell’ex Vicenza al trasferimento. Oltre al club viola anche il Torino ha chiesto informazioni, magari inserendo il suo cartellino in una trattativa più ampia che possa coinvolgere il difensore Armando Izzo.