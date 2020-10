La Fiorentina continua a seguire il “nuovo Modric”, ma quanta concorrenza per il giovane croato!

Di Lovro Majer se ne parla da tempo non solo in una futura ottica italiana. Il trequartista croato classe 1998 di proprietà della Dinamo Zagabria infatti ci sono squadre di mezza Europa. In patria è considerato il nuovo Modric e il costo (per il momento) sembrerebbe molto contenuto. Si parla infatti di una cifra intorno ai 2,3 milioni di euro, ma viste le tante squadre che lo seguono l’asta potrebbe alzare il prezzo del cartellino in modo considerevole. Tra le italiane oltre alla Fiorentina c’è anche il Milan, mentre tra le estere c’è il Leeds, il Siviglia, il Valencia e il Borussia Dortmund.

