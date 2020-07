La Fiorentina è sempre più vicina a Thuram: è lui uno dei primi obiettivi per l’attacco della prossima stagione

La Fiorentina continua ad avere tra i primi obiettivi per l’attacco Marcus Thuram, figlio d’arte di Lilian ex difensore della Juventus. I viola stanno lavorando a fari spenti sul giocatore del Borussia Monchengladbach che si è messo in mostra quest’anno siglando 14 gol in Bundesliga, e nonostante si sia infortunato nel finale di stagione resta comunque nel mirino del club gigliato. Nonostante il contratto fino al 2023 con i tedeschi l’attaccante ha varie pretendenti, tra cui la Fiorentina, che potrebbe cambiare qualcosa nel suo settore offensivo nella prossima sessione di calciomercato.

