La Fiorentina continua a seguire un giovanissimo portiere della Pro Vercelli

La Fiorentina guarda in Serie C per un possibile nuovo colpo per la porta. Il nome seguito è quello di Matteo Rizzo, classe 2004 titolarissimo della Pro Vercelli, spuntato già in estate. Secondo quanto riporta il portale tuttoc.com, la società viola continua a seguirlo, ma sull’estremo difensore nato a Verbania ci sarebbero anche Napoli e Sassuolo.

Dal canto suo, la Fiorentina può contare su un profilo come Tommaso Martinelli, portiere fiorentino classe 2006 titolare anche della Nazionale U17. Che si voglia puntare anche su Rizzo per rinforzare il reparto portieri viola?