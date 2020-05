La Fiorentina continua a sognare De Paul, ma l’Udinese preferisce le piste all’estero per la sua cessione

La Fiorentina è tornata sulle tracce del centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul, che tanto lo aveva cercato nelle scorse sessioni di mercato, specialmente in quella estiva. Sportmediaset rivela questa indiscrezione aggiungendo che però su di lui in Serie A ci sono anche Lazio e Inter, ma soprattutto alcuni club di Premier League. Sembra infatti che 2-3 club inglesi siano in trattativa con l’Udinese per l’acquisto dell’argentino e potrebbero soffiare il giocatore alle società italiane che vorrebbero aggiudicarselo.