La Fiorentina continua a sondare il mercato in cerca di un centrocampista duttile e di alto livello. La Nazione di oggi evidenzia che i viola sono sempre più interessati per Benjamin Bourigeaud del Rennes, per cui si sta muovendo anche la Lazio. Il giocatore francese vorrebbe provare un’esperienza all’estero e il suo contratto scade tra un anno, e resta da capire quale potrà essere la sua scelta.

Sempre secondo il quotidiano per il centrocampista Giovani Lo Celso Fiorentina e Tottenham potrebbero trovare l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto non obbligatorio. Questo permetterebbe al giocatore di rilanciarsi dopo la buona esperienza al Villareal. Le due società potrebbero poi ridiscutere un eventuale futuro alla fine della stagione 2022/23.