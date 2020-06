La Fiorentina continua il pressing su De Zerbi: il Sassuolo punta al rinnovo

La Fiorentina continua a seguire da vicino Roberto De Zerbi. Questa dovrebbe essere la settimana cruciale per il futuro dell’attuale tecnico del Sassuolo: il club neroverde gli vuole rinnovare il contratto al più presto, al netto anche del pressing della società di Rocco Commisso. Gli emiliani, per convincere l’allenatore bresciano, si starebbe impegnando a mantenere elevata la qualità della rosa nonostante le cessioni della prossima sessione di mercato. Tra le parti, si legge su sassuolonews.net, ci sarebbe la volontà di prolungare ulteriormente il rapporto, ma per avere la sicurezza De Zerbi dovrà mettere la firma sul rinnovo.

