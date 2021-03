La Fiorentina continua la collaborazione con le tante società affiliate: “La società viola ci è vicina in questo momento difficile, ecco come”

A parlare è stato Antonio Senserini, dirigente della Virtus Maremma, società calcistica che collabora con la Fiorentina da ormai sei anni: “La società viola ci è stata molto vicino in questo periodo di stop, di incertezze normative e di zone rosse, organizzando continui webinar, ai quali i tecnici hanno potuto partecipare, per crescere e rimanere sempre aggiornati. Alcune iniziative sono state rivolte anche alle figure dirigenziali, in quanto la crescita del movimento calcistico giovanile, come sostiene la Fiorentina, passa anche dalla crescita e dalla preparazione dello staff dirigenziale di una società”.