La Fiorentina contro l’Atalanta tira in porta soltanto negli ultimi cinque minuti ed esce sconfitta da Bergamo

Atalanta-Fiorentina 1-0 (58′ Lookman)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (67′ Terzic), Martinez Quarta (85′ Duncan), Igor, Biraghi; Bonaventura (Amrabat), Mandragora, Barak (74′ Jovic); Ikone, Kouame, Saponara (85′ Cabral).

90’+5 Finisce qui. La Fiorentina perde 1-0 a Bergamo contro l’Atalanta. A decidere la partita è il gol di Lookman siglato al 58′.

90’+3 L’Atalanta si fa rivedere in attacco con Hojlund, va Amrabat a marcarlo e a recuperare il pallone.

90’+1 Cross di Kouame per Jovic, che di testa non trova la porta. Ci sta comunque provando la Fiorentina.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90′ Colpo di testa di Jovic, ma il pallone finisce oltre la traversa.

89′ Gran pallone tagliato di Kouame in area, mette fuori di testa Demiral rischiando l’autogol.

88′ Tiro con il destro di Jovic, para Sportiello!

85′ Ultimi cambi per la Fiorentina: non ce la fa più Martinez Quarta, va in campo Duncan. Esce anche Saponara, tocca a Cabral.

83′ Cartellino giallo per Amrabat, che va a commettere fallo su Koopmeiners.

80′ Ammonito Hateboer per trattenuta su Jovic.

77′ Fiorentina che cerca almeno di portarsi nei pressi dell’area atalantina, ma non ha ancora tirato in porta.

74′ Cambio anche per la Fiorentina: esce Barak, c’è Jovic.

74′ Girandola di cambi nell’Atalanta: escono Lookman, Muriel e Toloi, vanno in campo Malinovski, Hojlund e Demiral.

72′ Kouame fa sponda a Saponara che davanti alla porta non tira perché gli resta dietro il pallone.

70′ Ennesima grande chiusura di Martinez Quarta, stavolta su Lookman al momento del tiro.

67′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Venuti e Bonaventura, ci sono Terzic, che andrà a giocare a destra, e Amrabat.

66′ Terracciano! Il portiere viola si oppone in uscita a Maehle che era partito in contropiede.

65′ Ikone apparecchia per Saponara che da buona posizione va al tiro, ma la conclusione è debole e finisce tra le braccia di Sportiello.

63′ Continua ad attaccare l’Atalanta, con Pasalic che va a cercare il secondo palo ma Terracciano fa suo il pallone.

58′ Gol dell’Atalanta. Muriel va via dalla sinistra ai diretti marcatori e serve un gran pallone per Lookman che indisturbato spedisce il pallone in porta per l’1-0 dei padroni di casa.

55′ Doppio cambio nell’Atalanta: escono Soppy e Emerson, vanno in campo Maehle e Pasalic.

52′ Muriel cerca Hateboer sulla sinistra, lo chiude con il tacco Saponara.

49′ Lotta tantissimo Kouame in mezzo ai difensori dell’Atalanta, ma alla fine non trova modo di calciare verso la porta.

46′ Inizia il secondo tempo senza nessun cambio per parte.

45’+1 Finisce il primo tempo. Atalanta-Fiorentina è ferma al momento sullo 0-0, con i viola che in attacco hanno combinato ben poco.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

44′ Altra conclusione di Koopmeiners, il tiro finisce alto

41′ Momenti di confusione in campo, con Kouame che sfiora Koopmeiners nel viso nel tentativo di compiere una rovesciata. Prima Irrati estrae il rosso, poi dopo un revisione al VAR toglie giustamente il cartellino dato che il fallo non c’era!

38′ Tiro di Lookman dalla destra, para Terracciano con i pugni.

36′ Atalanta che cerca di cogliere impreparati i viola sugli errori commessi, deve stare attentissima la Fiorentina.

33′ Rischia tantissimo Terracciano a smanacciare fuori area uscendo su Muriel, risolve benissimo Martinez Quarta allontando poi il pallone.

31′ Lookman mette a sedere Mandragora sulla fascia con una sterzata e serve Ederson, il quale va al tiro sul primo palo senza centrare il bersaglio.

30′ Ammonito Scalvini per fallo su Ikone lanciato in velocità.

27′ Fiorentina che tenta di velocizzare il gioco, l’Atalanta resta guardinga.

24′ Che parata di Terracciano! Koopmeiner calcia di potenza da pochi passi e il portiere viola gli dice di no!

23′ Biraghi regala un pallone a Lookman che si invola verso l’area viola, para in uscita Terracciano.

22′ Ikone con il sinistro cerca il tiro da fuori sul secondo palo, pallone che esce di pochissimo!

19′ Doppia occasione per la Fiorentina! Prima Saponara punta la porta e calcia, respinge Sportiello: sulla ribattuta va Barak ma il portiere dell’Atalanta lo va a chiudere senza commettere fallo.

16′ Ritmi un po’ lenti da entrambe le parti in questa fase di gara.

13′ Prova ad autolanciarsi dalla destra verso la porta Kouame, ma si allunga più del dovuto il pallone.

11′ Leggerezza di Martinez Quarta, il quale va a toccare un pallone che innesca Muriel: l’ex viola va al tiro ma non trova la porta.

9′ Possesso palla dell’Atalanta, che sta provando a costruire più gioco dei viola per il momento.

6′ Tiro da fuori di Venuti, para comodamente il pallone Sportiello.

5′ Calcio di punizione battuto da Muriel, il suo tiro va oltre la traversa.

4′ Il primo ammonito della partita è Bonaventura, che perde un pallone e velenoso e commette fallo su De Roon nel tentativo di riprenderselo.

3′ Gran tiro di Mandragora dal limite dell’area, la conclusione termina alta di poco sopra la traversa.

1′ Kouame va subito di testa su un calcio d’angolo, il pallone finisce però fuori.

1′ Inizia la gara a Bergamo. Forza viola!

Dopo la sosta per le Nazionali la Fiorentina torna in campo per riprendere il campionato dopo la vittoria contro il Verona di due settimane fa. L’avversaria stavolta è l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini, l’anno scorso battuta tre volte dai viola tra Serie A e Coppa Italia. I nerazzurri hanno ben 8 punti in più dei gigliati in classifica, e per il tecnico Vincenzo Italiano e i suoi è importante fare risultato per non perdere terreno contro le dirette concorrenti.

Fischio d’inizio alle ore 18, arbitra il sig. Massimiliano Irrati di Pistoia. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

