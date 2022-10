La Fiorentina contro lo Spezia ha soltanto un risultato utile da ottenere per evitare una classifica da incubo

La Nazione di oggi fa il quadro sulla classifica di Fiorentina e Spezia, che hanno rispettivamente 10 e 9 punti in graduatoria. Serve partire da qui, da quello che racconta la classifica, per poter leggere bene il valore della sfida di questo pomeriggio allo stadio Picco. Le due squadre secondo i numeri hanno viaggiato in parallelo in questo inizio di stagione e proprio nello scontro diretto dovranno cercare quello scatto indispensabile per ridare una boccata d’ossigeno a risultati e ambizioni.

Per i viola serve una vittoria senza e senza ma. La Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano vuole e deve dare una sterzata decisiva a un’annata che può altrimenti rischiare di trasformarsi in un incubo. Dal canto suo lo Spezia cercherà di strappare ai gigliati un risultato per allontanare i rischi di trovarsi nel bel mezzo della lotta per non retrocedere.

Ma per evitare una classifica da film horror per i viola sarà consentito soltanto un risultato, ovvero vincere.