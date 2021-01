“La Fiorentina corra sul mercato con maggiori risultati rispetto a quanto visto in campo. E non ci sono scusanti”

Dopo il pareggio a reti bianche tra Fiorentina e Bologna, pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio un editoriale, a firma Bruno Bartolozzi, nella quale si invita queste due società a ricorrere al mercato per cercare di cambiare le sorti di questa stagione.

“Ora fate presto – scrive Bartolozzi – Senza altri zero a zero: Fiorentina e Bologna corrano sul mercato con maggiori risultati rispetto a quanto visto in campo. E se per i calciatori vale l’assoluzione per l’impegno e la paura di subire, sul mercato non ci sono scusanti. Le buone intenzioni, in campagna acquisti, non contano. Conta chi si prende e quali problemi si risolvono”.