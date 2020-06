La Fiorentina corteggia Paquetà, ma lui fa muro: vuole giocare in una big europea

Che la Fiorentina sia interessata a Lucas Paquetà è ormai noto, e i viola presseranno per provare a prenderlo nel prossimo mercato. Tuttavia l’ostacolo più grande rischia di essere… il giocatore stesso. Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, Paquetà pensa di meritare una chance in una squadra di alto livello come il Paris Saint Germain. A dire il vero la possibilità di una trattativa con i francesi sono molto basse, visti anche i rapporti tesi tra Gazidis e Leonardo. Anche Valencia e Benfica seguono il brasiliano, ma si trovano nella stessa situazione della Fiorentina. E se il giocatore dimostrerà di non gradire la maglia viola, Commisso e Pradè non avranno problemi a guardare altrove.

