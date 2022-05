La Fiorentina costretta al trasloco per l’inizio della propria stagione?

Il raduno dei calciatori della Fiorentina è previsto per il prossimo 5 luglio: sarà allora che inizierà la nuova stagione della squadra allenata da Vincenzo Italiano. Ma probabilmente le visite mediche e primi allenamenti della nuova stagione potrebbero svolgersi al Centro Tecnico di Coverciano.

Il club viola ha sondato la disponibilità del Centro Tecnico Federale perché vi saranno alcuni lavori da fare al Centro Sportivo Davide Astori e qualora non fossero terminati in tempo si renderà necessario questo ‘trasloco’. Il tutto prima della partenza per il ritiro di Moena che, quest’anno, si svolgerà dal 10 al 24 luglio.