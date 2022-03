La Fiorentina crede in Castrovilli? Il momento ideale per proporre il rinnovo del contratto al numero 10

E’ andato un po’ in calando il rendimento di Gaetano Castrovilli nelle sue tre stagioni di Serie A, da una prima stagione sfavillante ad una seconda più prolifica ma in un contesto difficile mentre l’attuale è in buona parte da dimenticare, più che altro per i problemi fisici. Una situazione che l’ha condotto in un 2022 che significa due anni e mezzo alla scadenza: in condizioni normali saremmo ampiamente in anticipo sui tempi ma con il calcio di oggi diventa normale iniziare già a discutere e guardarsi intorno, da una parte e dall’altra. I recentissimi precedenti raccontano come il pressing sul rinnovo convenga maggiormente al club nel momento del basso rendimento del calciatore, se su di esso si crede e si punta davvero. Questa è un po’ la questione: la Fiorentina ha fiducia in Castrovilli? Chiaro che in caso di risposta affermativa i motori della trattativa potrebbero accendersi anche a breve, visto il recente cambio di procuratore da parte del centrocampista.