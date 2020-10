La Fiorentina prova a fare chiarezza sul controverso episodio tra Biraghi e il vice di Iachini dopo il pareggio dello Spezia. Il laterale sinistro viola, secondo quanto riferito dalla società gigliata, non si sarebbe rivolto al vice allenatore dicendo “Che c***o vuoi?”, ma “Chi c***o era?” parlando con il compagno che avrebbe dovuto marcare Fares, autore della rete ligure.

