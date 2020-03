La Fiorentina decisiva…per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio dell’Empoli

L’Empoli si conferma come una società che riesce a far quadrare i conti. L’esercizio 2017/18, in cadetteria, si era chiuso con 4,4 milioni di profitti grazie al paracadute. Quello della scorsa stagione, in A, ha registrato un sostanziale equilibrio (+380 mila euro). A risultare decisive per questo risultato alcune plusvalenze fatte, una delle quali grazie alla Fiorentina, per un totale di 24 milioni di euro. Scendendo nel dettaglio: 8,8 per Di Lorenzo al Napoli, 5,7 per Rasmussen alla Fiorentina e 3,5 per Pucciarelli al Chievo, queste le operazioni più redditizie dell’ultimo esercizio. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.