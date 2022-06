La Fiorentina definisce il futuro di Agostinelli: pronti rinnovo e nuova avventura per il fantasista pugliese

La dirigenza viola ha deciso: Vittorio Agostinelli firmerà un contratto fino al 2025 e poi si sposterà per trovare continuità nei professionisti. Il trequartista classe 2002, cresciuto nei vivai di Bari e Roma prima di approdare a Firenze, è seguito con attenzione da vari club di Serie B.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Reggina in particolare potrebbe rappresentare la soluzione giusta per lui. Giocatore di grande tecnica e doti fisiche importanti, nell’ultima annata Agostinelli ha faticato ad imporsi e trovare i migliori standard di rendimento. Il calciatore ha sicuramente grandi margini di crescita e per lui è arrivato il momento del salto con i ‘grandi’. Agostinelli potrà così mettersi alla prova e dimostrare il proprio valore.