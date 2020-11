“La Fiorentina? Descritta come una specie di fuoriserie, viaggia in pianura come un’utilitaria e poi in salita diventa un calesse”

Altro che “parte sinistra della classifica”. La Fiorentina, dopo la sconfitta patita contro il Milan, si trova nei bassifondi ed è in difficoltà anche sotto il profilo del gioco.

“La differenza fra potenzialità e realtà rischia di diventare un curioso nonsense per questa squadra – questo è quello che si legge stamani su La Nazione – lodata dai dirigenti e dall’allenatore per le sue qualità teoriche, non riesce a esprimerle e si demoralizza quando cambia il vento”.

C’è molta differenza tra quelle che erano le previsioni ad inizio stagione e quello che vediamo sul campo: “Descritta come una specie di fuoriserie, viaggia in pianura come un’utilitaria e poi in salita diventa un calesse. Sembra – eccoci al punto – che l’orgoglio di indossare questa maglia non sia sufficiente per moltiplicare le forze in campo quando i compagni vanno in crisi e lo spirito di gruppo (mai assente come quest’anno) diventa un ingrediente essenziale”.