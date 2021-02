La Fiorentina determinata per DAZN ma Dal Pino… rinvia tutto

La votazione sui Diritti Tv dal 2021 al 2024 è stata rinviata. A riportarlo è Franco Vanni di Repubblica che dice anche che: “In assemblea di Lega Serie A Milan Lazio Inter Udinese Napoli Juve Fiorentina Atalanta Cagliari erano determinate a votare per i diritti tv 21/24. Dazn avrebbe vinto. Fra i grandi club solo Roma non era d’accordo. Il presidente Dal Pino ha deciso di rinviare la votazione”.

In assemblea di Lega #SerieA Milan Lazio Inter Udinese Napoli Juve Fiorentina Atalanta Cagliari erano determinate a votare per i diritti tv 21/24. Dazn avrebbe vinto. Fra i grandi club solo Roma non era d’accordo. Il presidente Dal Pino ha deciso di rinviare la votazione.

— franco vanni (@franvanni) February 11, 2021