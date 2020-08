La Fiorentina detta i termini per una possibile cessione di Milenkovic e le pretendenti potrebbero storcere il naso

Secondo quanto riporta La Nazione stamani, non saranno accettate contropartite tecniche neanche per Nikola Milenkovic. Il Milan dunque, se vorrà il difensore serbo, dovrà presentare alla Fiorentina un’offerta cash, senza giocatori in cambio come si vociferava in questi giorni con Paquetà). Una richiesta uguale a quella che Commisso ha fatto per un’eventuale cessione di Federico Chiesa.

0 0 vote Article Rating