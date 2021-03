“La Fiorentina deve essere brava a soffrire in ogni partita. Prendere conoscenza di dove sei è importante per reagire”

Il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, ai microfoni di Radio Bruno, ha espresso la sua opinione in vista della delicata sfida di domenica tra Fiorentina e Parma:

“La partita con il Parma è molto importante, in virtù del fatto che poi arriva anche la gara col Benevento. Esiste anche il problema di come arrivare ad affrontare questa partita, vincendo con il Parma si arriverebbe alla sfida con il Benevento in condizioni più tranquille. Il Parma è una squadra piccola, ma in alcune fasi della partita sa creare delle difficoltà. Borja Valero? Il dosaggio dei suoi 90 minuti andrà tarato, Kokorin è un esperimento e la partita con il Parma è tutto tranne che una gara in cui fare esperimenti. La Fiorentina deve essere brava a soffrire in ogni partita, come dimostrano le gare con Udinese e Roma. Il Parma si gioca l’ultima possibilità di salvezza contro la Fiorentina, i viola sanno di essere ad un passo dal baratro. Prendere conoscenza di dove sei è importante per reagire”.