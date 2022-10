La Fiorentina deve fare il proprio compito ma questo da solo non basta. La situazione del Gruppo A e un pericolo da evitare

La Fiorentina deve fare il proprio compito stasera, ovvero battere gli Hearts. Questa è una condizione scontata, essenziale, ma non l’unica se i viola vogliono conseguire il primo posto nel proprio raggruppamento di Conference League. Perché parliamo di primo posto? Perché la prima di ogni girone ha la certezza di passare alla fase ad eliminazione diretta, mentre la seconda dovrà fare uno spareggio contro una terza dei gruppi di Europa League prima di approdare agli ottavi ed è questo, francamente, un pericolo da evitare.

L’RFS Riga intanto stasera farà visita al Basaksehir, formazione in vetta al raggruppamento con sette punti, contro i quattro dei gigliati. Farebbe tremendamente comodo alla squadra di Italiano un altro mezzo miracolo come quello che è avvenuto nell’ultima giornata (i lettoni hanno pareggiato in casa con i turchi). Tutto questo per non presentarsi allo scontro diretto del Franchi contro il Basaksehir con l’assoluto bisogno di vincere e segnare molto (pesa in questo senso lo 0-3 rimediato dai gigliati a Istanbul). Perché, lo ricordiamo, in caso di arrivo a pari punti contano gli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti e a seguire i gol segnati.

Questa la situazione attuale:

Istanbul Basaksehir 7 punti

Fiorentina 4 punti

Hearts 3 punti

RFS Riga 2 punti