“La Fiorentina deve fare una rivoluzione. Sarri? E’ più che un’idea, possibili novità in settimana”

La firma de La Nazione, Giampaolo Marchini, ha parlato a Radio Bruno Toscana del futuro della panchina della Fiorentina.

Queste le sue parole: “La società è ad un bivio, ma non si può più sbagliare. La scelta del tecnico è fondamentale non solo per il presente immediato, ma anche e soprattutto per il futuro. La Fiorentina non può continuare con i traghettatori, andando avanti così si perde solo tempo. Va fatta una rivoluzione, l’uomo più adatto in circolazione è Sarri. E’ l’unico modo per avere un’idea di calcio che dia continuità. Per l’ex allenatore di Napoli e Juventus potrebbe essere una sfida intrigante, fare bene in una piazza dove sarebbe difficile mettere in pratica le proprie idee. Al momento, è più che un’idea e penso che sia questa la strada da compiere per la Fiorentina. Ci potrebbero essere soluzioni drastiche già prima della partita contro l’Udinese“.