“La Fiorentina deve imitare l’Atalanta, altro che parte sinistra della classifica. Bonaventura? Colpo straordinario”

L’intermediario di mercato Massimo Brambati ha parlato a Radio Bruno Toscana delle mosse della Fiorentina: “Il mercato viola passa attraverso Chiesa, che insieme a Zaniolo è il miglior giovane che abbiamo in Italia. Chiesa è in grado già adesso di fare un passo in avanti nella sua carriera, aspetto che potrebbe spingere Inter e Juve a riprovarci per lui. Certo il giocatore può anche impuntarsi per andare via, ma se Commisso chiede cifre fuori mercato allora sarà costretto a rimanere. Rinforzi? Bisogna capire che obiettivo ha la Fiorentina, per ora la società non ha parlato ufficialmente di tornare in Europa. Anzi, si è parlato di parte sinistra della classifica, cosa ben diversa. Con la piazza che ha, con la proprietà che ha, con i giocatori che ha, la Fiorentina non può accontentarsi di arrivare ottava o nona. Mi sembra che l’Atalanta sia riuscita a fare grandi cose pur non avendo una piazza come quella di Firenze. Questo perché è stata costruita in modo solido, senza paura di puntare in alto. Bonaventura? E’ stato un vero e proprio affare. Se sta bene, è un giocatore che da qualcosa in più alla squadra da tutti i punti di vista”.

