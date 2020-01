“La Fiorentina deve iniziare a lavorare per la prossima stagione. Iachini non ha mai allenato una squadra da Champions”

Il giornalista Luca Calamai a Radio Bruno ha parlato delle prospettive viola: “Non penso che la Fiorentina abbia problemi di salvezza. La Fiorentina deve dare l’ultima accelerazione in modo che la società inizi a lavorare per la prossima stagione. Iachini è una persona seria e un allenatore su cui scommetto anche io, ma è anche vero che non ha mai allenato una squadra da Champions”.