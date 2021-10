“La Fiorentina deve monitorare Dutu, ha delle potenzialità straordinarie. La C gli sta stretta”

Eduard Dutu è un giovane difensore classe 2001 di proprietà della Fiorentina, oggi in prestito all’Aquila Montevarchi nel girone B di Serie C. In stagione è sempre stato titolare, tranne per le due partite saltate per gli impegni con la Nazionale rumena e quella per squalifica.

Di Dutu ha parlato il suo attuale allenatore, Roberto Malotti, a Lady Radio: “E’ un ragazzo fortissimo, con delle potenzialità straordinarie. La Serie C gli sta stretto, già dalla prossima stagione salirà di categoria. E’ alto un metro e novanta, è veloce, forte di testa, discreto con i piedi e ha una grande personalità. Onestamente, è difficile chiedere di più ad un difensore. Alla Fiorentina consiglio di monitorarlo da vicino: se fa lo sviluppo giusto, può svoltare in modo importante”.