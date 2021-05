“La Fiorentina deve resettare tutto e ripartire da zero: con gli stadi aperti sarebbe già salva. A Vlahovic consiglio di restare”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Sandro Cois, ha parlato a Laziopress.it alla vigilia della partita contro i biancocelesti.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “La Fiorentina in questo momento deve resettare tutto e ripartire da zero, cercare di costruire a livello giovanile il futuro. La Fiorentina Primavera ogni anno vince la Coppa Italia, questi giovani vanno secondo me inseriti per migliorare la squadra attorno a loro. Vlahovic nel girone di andata non si è visto, ora sta facendo il fenomeno e la differenza. Bisogna valutare e vedere cosa vuole fare la società, se costruire un progetto interessante su giovani come Vlahovic, o se vuole vendere e avere altre idee”.

Cois continua così: “A Vlahovic consiglierei di rimanere alla Fiorentina. Farei un anno con i tifosi, che non hanno potuto quest’anno vederlo dal vivo. Proverei a ripetermi, perché questo è sempre il problema. Quando si arriva in Serie A, soprattutto per gli attaccanti, si fa un anno incredibile segnando da tutte le posizioni, diventano tutti fenomeni da settanta o ottanta milioni, e poi dopo non è così. L’opportunitá che ha Vlahovic è quella di dimostrare anche l’anno prossimo ciò che sta facendo, diventando un riferimento per la Fiorentina. Stadi chiusi? A Firenze c’è una piazza molto calda, con lo stadio pieno ci sarebbero stati quei punti in più nelle gare interne che avrebbero consentito ai viola di avere già la salvezza in mano”.