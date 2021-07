La Fiorentina di Italiano giocherà con o senza regista? L’allenatore è ancora indeciso. Un confronto coi centrocampisti e il club è pronto ad acquisire un play di valore

La Fiorentina di Italiano giocherà con o senza regista? Secondo quanto riportato da La Nazione, il nuovo tecnico viola non ha ancora deciso in questo senso. Prima vuole confrontarsi con i centrocampisti che ci sono per capire come e quanto potrebbero adattarsi alla sua idea di gioco. E se dovesse esserci la necessità, la Fiorentina si muoverà per acquisire un play di valore.

Di sicuro Italiano è convinto che Castrovilli possa essere un’ottima mezz’ala capace di inserirsi in attacco ed è molto alta la stima che ha per Bonaventura.

Inoltre piacciono al nuovo allenatore gigliato anche le caratteristiche di Amrabat (da sfruttare in fase di copertura attraverso un’organizzazione più attenta) e anche le prestazioni di Pulgar in Copa America sono state seguite con grande interesse.

Ci sono poi due giocatori tutti da valutare come Duncan e Benassi, che finalmente si è ristabilito dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo lo scorso campionato.