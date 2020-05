La Fiorentina dice addio o arrivederci a Moena?

L’anno scorso vi furono polemiche perché la Fiorentina se ne andò a giocare la International Champions Cup in America, quest’anno invece ci si è messo di mezzo il Coronavirus. Sta di fatto che ormai non c’è più pace intorno al ritiro estivo di Moena. Quello di quest’estate sarebbe stato l’ultimo atto nella località dolomitica, ma non ci sarà. La squadra si allenerà a Firenze per preparare la prossima annata. Su La Gazzetta dello Sport però, si legge che è possibile che l’accordo slitti di un anno, con la Fiorentina ancora sulle Dolomiti nell’estate 2021. Ma tutto, ancora, deve essere deciso.

