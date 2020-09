La Fiorentina dice definitivamente addio ad un obiettivo di mercato. Ecco con chi firmerà il terzino della Juventus

Sarà Luca Pellegrini a rinforzare la fascia sinistra del Genoa. Dopo l’esclusione di domenica sera contro la Sampdoria, era ormai chiaro che la permanenza in bianconero di Pellegrini era ormai a gli sgoccioli. Il laterale sinistro classe 1999, in arrivo dalla Juventus con la formula del prestito, è arrivato all’Hotel Melia di Carignano intorno alle ore 15 accompagnato dal team manager rossoblu Vecchia. Il giocatore è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Genoa per la prossima stagione. Sfuma così un altro nome che in queste settimane rimbalzava in orbita Fiorentina.

0 0 vote Article Rating