La Fiorentina diventa un problema per gli affari del Milan

Secondo quanto riportato da Milan News, il Milan sta continuando a trattare con l’Eintracht Francoforte per lo scambio tra Ante Rebic e Andrè Silva. L’accordo tra le società ci sarebbe, ma l’importante clausola del 50% sulla rivendita da destinare alla Fiorentina sta frenando tutto. Perchè?

E’ necessario che i due club trovino un accordo sulla valutazione per far quadrare i conti a livello di bilancio e non solo perchè la percentuale che i tedeschi dovranno versare nelle casse viola è decisamente importante. Secondo il sito rossonero, infatti, sarà probabilmente fatta una valutazione sia dei due cartellini sia per quanto riguarda il bilancio. La volontà è sicuramente quella di chiudere la vicende prima del 30 Giugno 2021, data di scadenza dei prestiti.