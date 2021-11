La Fiorentina (e 30mila fiorentini) contro voci e sfortuna: il Milan per sfatare il tabù dei big match

Non è stato un avvicinamento facile quello della Fiorentina al big match di stasera contro il Milan al Franchi. Prima i tanti infortuni, soprattutto in difesa, dove la squadra viola oggi potrà contare al centro soltanto Igor e il giovane Frison. Poi le voci sul presunto interessamento da parte del fondo saudita PIF all’acquisizione della società viola, l’irritazione della società viola e la dura reazione di Joe Barone.

Una cosa è però certa, come ha detto il dg viola. Stasera la squadra di Italiano scende in campo, e lo fa per provare a sfatare il tabù delle big contro la capolista Milan. Al suo fianco i 30mila tifosi che riempiranno l’impianto di Campo di Marte. C’è da concretizzare quello che fino a oggi è stato il bel gioco, mettendo in saccoccia punti anche contro le grandi. A scriverlo è La Nazione.