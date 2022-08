La Fiorentina è alla ricerca alla mezzala dei sogni, ma intanto l’Empoli continua a fare la corte a Zurkowski

Mentre la Fiorentina sta cercando e sondando le varie strade che possano portare ad un centrocampista di qualità da poter regalare al tecnico Vincenzo Italiano, proseguono anche i ragionamenti sui giocatori a disposizione. Appare chiaro come, con Castrovilli ancora ai box, serva una mezzala che abbia caratteristiche differenti da quelle, ad esempio, di Duncan e Maleh.

Motivo per il quale la Fiorentina sta ancora valutando il da farsi con Szymon Zurkowski. L’allenatore ha avuto modo di testarlo meglio nel corso del ritiro austriaco a differenza di Moena nel corso del quale si era dovuto fermar per un piccolo infortunio. Una decisione definitiva non sembra ancora essere stata presa però. Il giocatore ha dei numeri importanti, collezionati nel corso della scorsa stagione in prestito all’Empoli, e questo la Fiorentina lo sa bene.

Con la maglia viola però le sue qualità non sono ancora state messe totalmente in mostra, forse anche a causa di un sistema di gioco diverso da quello a cui era abituato.

Eppure, nell’amichevole contro il Qatar, il classe 97 è stato uno dei più vivaci nei 52 minuti giocati ed è andato vicinissimo a sbloccare la partita con una grande conclusione di destro. Ci ha provato anche ieri quando è andato in campo nella gara contro il Betis Siviglia. Gli staff tecnici e dirigenziali dei gigliati stanno riflettendo. L’Empoli invece sembra stia continuando a premere per un suo ritorno. Il mercato è ancora lungo. C’è anche la possibilità che Italiano possa decidere di continuare le sue valutazioni, almeno fino a quando non si avranno notizie del tanto desiderato nuovo innesto a centrocampo.

Zurkowski ha quindi più di un’occasione ancora per dimostrare di meritarsi la maglia viola dopo le precedenti stagioni trascorse in prestito. E chissà se nel giro di poco tempo potrà rivelarsi lui la mezzala di qualità tanto cercata dalla Fiorentina, con la società azzurra che resta sullo sfondo e attenta alle mosse da fare per poterlo riaccogliere.