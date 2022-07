La Fiorentina è alla ricerca di un centrale difensivo. Torna di moda un nome già noto dalla Serie B

Prosegue il calciomercato della Fiorentina. Oggi è arrivato a Moena, in ritiro, il terzino Dodô, ovvero il quarto acquisto di questa sessione di mercato estivo. La ricerca prosegue, sempre in difesa, stavolta per quanto riguarda i centrali. Dopo il blitz per Adrian Leon Barisic, che adesso è invece destinato alla Dinamo Zagabria, la Viola torna su una vecchia conoscenza.

Come riportato da Brescia Oggi, l’obiettivo della Fiorentina è Andrea Cistana, nato a Brescia e calciatore delle Leonesse. Proprio i biancoblu hanno mancato la promozione in Serie A, perdendo la doppia semifinale dei playoff della serie cadetta. Per Cistana, potrebbe prevalere la volontà di tornare nella massima serie dopo due stagioni di assenza.