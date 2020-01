La Fiorentina è anche creatività: la storia di Beard Painter, il disegnatore fiorentino che “pensa” le maglie del futuro

La Fiorentina è passione e amore. La Fiorentina è cuore e appartenenza. La Fiorentina è creatività.

Albert Einstein diceva: “La creatività è contagiosa, trasmettila”. E a Firenze c’è chi questa creatività ha deciso di trasmetterla tutta a tinte viola.

Marco Pini, fiorentino classe 1991, ha deciso di immaginare l’intera linea d’abbigliamento, tecnica e non, della Fiorentina che verrà. Un qualcosa di non ufficiale, ma che lancia nell’etere diverse idee per promuovere i colori viola in tutto il mondo.

I viola potrebbero lasciare Le Coq Sportif al termine della stagione 19/20 per far spazio, probabilmente, a Robe di Kappa. E proprio per questo Pini, ha deciso di disegnare un ipotetico concept basato sui colori viola e sulla fiorentinità.

Pini, o meglio Beard Painter per la sua folta e lunga barba “un po’ alla Dragowski” come dice lui, ha iniziato a produrre grafiche a tema sportivo dal novembre 2017 sbarcando sui principali social network.

Calcio, Judo, Basket e tanta Fiorentina per Beard Painter che confessa a Fiorentinanews.com: “Io sono un tifoso, piccolo collezionista, abbonato in curva e ci sento tanto per i colori viola. Quindi quando lessi di una probabile collaborazione con Robe di Kappa ho iniziato a pensare a tutta la linea, sia sportiva che non della Fiorentina del domani”.

“Robe di Kappa – aggiunge Pini – è un brand che sta spopolando tra i giovani e l’urban sta andando tanto, quindi ho immaginato una Fiorentina vestita proprio da questo marchio. Ho pensato ad uno stile che possa andare bene sia a chi vuole portare Palazzo Vecchio sulla maglia sia a chi cerca qualcosa di più minimal”

Beard Painter crea, studia, pensa ma accetta anche le critiche. “La parte che mi è piaciuta di più sono state le critiche, perché sotto ogni post di ogni maglia ho letto tutte le osservazioni dei tifosi”.

“Alla fine ho pensato di creare tutto il concept – dice Pini – dalla prima maglia fino alla terza passando ai pantaloncini fino all’urban. Non ho la presunzione che qualcuno mi chiami, anzi questo è un progetto che non inizia per arrivare da qualche parte. Ma se poi venissi coinvolto (ride ndr), sarei più che contento”.

Beard Painter ha iniziato questo “sogno” tra le ipotetiche nuove maglie della Fiorentina per passione e tutto ciò che ha ottenuto è arrivato da due anni di lavoro e creatività. Uno stile che ha colpito anche personaggi legati al mondo viola come il Capitano German Pezzella o Alia Guagni, ma non solo. L’ultima creazione è stata il “benvenuto” a Patrick Cutrone.



Per una squadra, la propria linea d’abbigliamento sportivo e non, è un autentico biglietto da visita verso i tifosi, sparsi in tutto il globo. A maggior ragione adesso con una società come la Fiorentina stars and stripes che guarda al mondo degli Usa. Quindi chi meglio di un fiorentino può sapere cosa piace ai fiorentini? Intanto, qua sotto, l’idea della prima maglia pensata da Beard Painter.