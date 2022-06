La Fiorentina è attesa da un tour de force. Come cambia il campionato dei viola con la Conference League e il Mondiale in Qatar

Il campionato della Fiorentina è terminato da poco ma è già tempo di pensare al prossimo che in un batter d’occhio sarà già alle porte. Si inizierà infatti il weekend del 13-14 agosto, leggermente in anticipo rispetto al solito visto anche l’impegno del Mondiale a Novembre che interromperà i vari campionati. La Fiorentina in più avrà anche l’impegno europeo della Conference League, e scenderà in campo il 18 e il 25 agosto per le due gare valevoli per i play-off.

Nel mese di agosto la squadra di Italiano giocherà dunque 6 partite. A Settembre poi tre partite di campionato e le prime due eventuali gare del girone di Conference League, fino alla sosta imposta dalle Nazionali. Ottobre di fuoco con 5 impegni di campionato e ben 3 gare del girone della coppa europea. Infine Novembre vede in programma la sesta ed ultima gara del girone di Conference oltre a tre partite del campionato di Serie A, con ultima data utile fissata al domenica 13 Novembre.

Poi sarà Mondiale, con la gara inaugurale del Qatar fissata per il 21 Novembre, mentre la finale è in programma il 18 Dicembre. Il campionato riprenderà verosimilmente per Befana, il 5-6 Gennaio, e da lì in poi la Fiorentina inizierà anche il proprio cammino in Coppa Italia (essendosi qualificata tra le prime 8).

La prossima stagione sarà dunque anomala per certi versi, e la squadra di Italiano sarà chiamata a giocare nella prima parte (prima del Mondiale) 15 gare di campionato e 8 di Conference League. 23 partite in tre mesi, tradotto una ogni 4 giorni. Servirà dunque una rosa capace di affrontare gli innumerevoli impegni, sarà necessario un mercato all’altezza di una stagione più densa che mai.