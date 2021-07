La Fiorentina e Callejon in debito a vicenda: c’è ancora spazio per rivedere l’esterno in versione-Napoli?

E’ stato un matrimonio sfortunato in questo primo anno per José Callejon e la Fiorentina, sancito da chi probabilmente immaginava una certa fisionomia di squadra, poi smentita dalle necessità imposte dal gruppo e da guide tecniche incapaci di impostare un discorso che prevedesse un tridente offensivo. L’emblema della confusione che ha regnato sovrana nello scorso biennio insomma. Callejon era arrivato per non far rimpiangere Chiesa, salvo poi non potersi (ovviamente) adattare a coprire tutta la fascia, specialmente a 33 anni. Con Italiano però il trend dovrebbe decisamente cambiare e sul 4-3-3 non dovrebbero esserci dubbi: per questo lo spagnolo tornerà eccome in gioco. Sia la Fiorentina verso di lui che lui verso la Fiorentina sono in debito di qualcosa, la questione è capire se ci sarà ancora spazio (anagrafico) per rivedere lo splendido giocatore che incantava a Napoli.