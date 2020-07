La Fiorentina e Chiesa: Un’intesa molto difficile da trovare. L’ipotesi già bocciata dal giocatore. Ma Commisso non ha intenzione di svenderlo

La Fiorentina e Federico Chiesa stanno cercando di trovare un’intesa. Una trattativa che va avanti da mesi. Ma la strada era e resta in salita, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, e Federico è orientato a iniziare una nuova sfida professionale.

Questa è la sua prima scelta, ma al momento non esiste nessun club italiano disposto a pagare tutti i milioni di euro che vuole il presidente Rocco Commisso, in contanti. E il calciatore, si legge ancora, non è interessato a opzione straniere.

La Fiorentina non ha nessuna intenzione di svenderlo perché non vuole e non può permettersi di bruciare un capitale importante. Resterebbe in piedi una terza via ovvero allungare il contratto del ragazzo, inserendo nell’accordo una clausola rescissoria che sia maggiormente ‘abbordabile’. Ma questa è un’ipotesi che la famiglia Chiesa ha già bocciato. Non sarà facile trovare un punto d’incontro tra le esigenze della società e la volontà del ragazzo.