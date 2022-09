La Fiorentina e dei dati impietosi: possesso palla al top, ma mancano i gol

La Fiorentina fa tanto possesso palla, ma segna poco. È questo il riassunto, stando almeno ai numeri, dell’avvio di stagione della squadra di Vincenzo Italiano. La squadra viola ha segnato 5 gol nei primi 122’, ma è poi rimasta a digiuno per i successivi 418’.

La Viola occupa posizioni di rilievo in molte statistiche finora, come quella del possesso palla e del dominio dell’azione nella metà campo avversaria è addirittura al primo posto. È la squadra che gioca in media più minuti effettivi (quasi 57), quella che tira più angoli (29) e quella che ha servito più cross utili (30).

Il dato che più stona è quello della precisione al tiro: come si legge su La Nazione, solo 20 dei 68 tiri della Fiorentina sono arrivati nello specchio della porta avversaria. Servono quindi circa 23 tiri di media per segnare un gol. Inoltre, nelle ultime nove gare in cui è passato in svantaggio la Fiorentina ha poi sempre perso. Un dato che non può far riflettere.