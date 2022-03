“La Fiorentina è diventata prevedibile ed ha bisogno dei gol dei suoi esterni. Con Vlahovic era diverso”

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla sfida di domani tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Bologna di Sinisa Mihajlovic; argomento più gettonato l’inefficacia offensiva degli esterni d’attacco Questo un estratto:

“Alla base di tutto restano i numeri: 8 gol in cinque esterni d’attacco è veramente poco. E’ chiaro che da qui in poi sarà diverso. E’ chiaro che italiano ha congegnato un meccanismo attraverso il quale, anche attraverso le sovrapposizioni degli esterni bassi, gli esterni cercano triangolazioni per mandare gli altri al tiro. Italiano utilizza questi esterni alti a piede invertito, soprattutto per cercare il passaggio filtrante per il centravanti o per l’esterno opposto. Quando c’era Vlahovic la Fiorentina per fare gol tirava 7 volte in porta, adesso senza di lui 12 e mezzo per segnare un gol. Significa che c’è molto più generosità che precisione. Sinceramente mi aspetto di più da Gonzalez, un giocatore come lui può dare di più a questa squadra. Ikonè l ho osservato bene nelle ultime uscite: crea molte occasioni ed è spesso pericoloso, ma la concretezza è un’ altra cosa. Contro la Juventus ad esempio doveva segnare. Probabilmente soffre il fatto di essere definito un esterno da pochi gol. Sono certo che Italiano nell’ultima settimana abbia studiato qualche piccolo cambiamento per far si che la squadra riacquisti un po’ di imprevedibilità”.