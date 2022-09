La Fiorentina è finita in un pozzo di mediocrità. Igor non vale più di due, aspettiamo Jovic…sperando che non arrivi quando non conta più

Purtroppo il gol vittoria del Bologna è irregolare e questo sarà usato da molti come giustificazione della sconfitta. La gomitata c’è. Il fallo doveva essere rilevato. Tuttavia la partita della Fiorentina è stata scandalosamente brutta. Non c’è stata la prestazione, né la grinta. Soprattutto nessuno è in grado di finalizzare. Niente alibi e niente anima.

La Fiorentina pimpante dello scorso campionato è finita in un pozzo di mediocrità. Squadra scialba e nessuna mossa dell’allenatore riesce a modificarne l’inerzia.

Quarta – 7 – Vince i duelli con Arnautovic annullando con la scelta di tempo la differenza di altezza. Visto che il centravanti latita, si avventa sulla palla di Saponara a porta in vantaggio la Fiorentina. Molle su Kasius anche se prende una gomitata sulla zucca.

Igor – 2 – Oggi davvero disastroso. Goffo sulla palla che arriva a Barrow che segna. Altre incertezze e un’entrata assassina e inutile che gli vale l’espulsione.

Jovic – 3 – Medel lo annienta. “Va aspettato”, viene detto. Attendiamolo, speriamo che non arrivi quando la stagione sarà compromessa.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 4 – Squadra lenta, involuta, senza idee e che non è più neanche in grado di fare pressing. Contrariamente allo scorso campionato i giocatori anziché migliorare peggiorano. “Due gol presi per una dormita”, ha detto in sala stampa. E chi deve tenere svegli i giocatori?

