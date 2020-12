La Fiorentina e i calci di rigore: nessun penalty fischiato a favore dei viola fin qui. Ecco i numeri della Serie A

Il campionato di Serie A è ormai alla decima giornata, e tra i dati curiosi da analizzare c’è sempre quello riguardante i calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più a favore e chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni: ecco dunque la classifica costantemente aggiornata dei rigori a favore e contro della stagione 2020/2021 di Serie A, ricordando che la scorsa stagione alla Lazio furono assegnati ben 18 rigori e all’Udinese addirittura zero.

La Fiorentina quest’anno non ha ancora battuto alcun piazzato dagli undici metri, ma non è l’unica squadra in questo campionato. Anche Benevento, Bologna, Genoa e Napoli sono inchiodate a quota 0 rigori a favore. Comanda la speciale classifica il Milan, che si è presentato sul dischetto ben 7 volte (in cui 4 volte è andata a segno).

Per quanto riguarda invece i rigori subiti, la squadra di Prandelli invece è ai vertici della graduatoria, con ben 3 penalty fischiati a sfavore. Solo uno è stato neutralizzato da Dragowski, proprio nello scorso turno di campionato contro il Milan, quando il polacco è riuscito ad intuire le intenzioni di Kessie, due volte di fronte a lui nel primo tempo contro i rossoneri. Anche il neopromosso Spezia come i viola vanta, si fa per dire, il numero tre nella casella dei rigori a sfavore. Solo Genoa, Parma e Spezia non hanno subito alcun calcio di rigore.