La Fiorentina e i cambi che peggiorano la squadra. I commentatori Sky? Sul fallo in area su Ribery obiettivi come l’oste quando risponde sulla qualità del vino in tavola

Sprazzi di gioco, perfino di bel gioco: una rarità in questa stagione della Fiorentina all’insegna delle mediocrità. Ma anche errori individuali grossolani e i cambi che, per l’ennesima volta, peggiorano la prestazione della squadra invece di consolidarla.

Una sconfitta tanto preventivata quanto immeritata, figlia anche della mancanza di “benzina” in panchina per fare il pieno all’attacco quando, come oggi, appare in riserva.

Venuti – 5 – Entra per coprire le falle a destra e il Milan segna proprio dalla sua parte.

Kouame – 5 – Non tocca palla ma riesce a beccare un’ammonizione.

Callejon – 5 – Nessun contributo alla causa. Puntualmente spaesato.

Terracciano – 5 – Infilzato colpevolmente dal colpo di testa di Diaz né potente né angolato. Il tocco di Calhanoglu è tanto preciso quanto beffardo.

Commento Sky Compagnoni/Ambrosini – 5 – Sul fallo in area su Ribery obiettivi come l’oste quando risponde sulla qualità del vino in tavola.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it