La Fiorentina e i due momenti da cui ripartire per vincere le prossime gare

In principio fu il goal di Montiel ad Udine, adesso l’urlo di Nikola Milenkovic. I due momenti di gioia, seppur effimera, di questa Fiorentina targata Cesare Prandelli sono essenzialmente questi due. Il resto sono prove, situazioni da definire, nodi che l’allenatore di Orzinuovi sta provando a districare.

I momenti da cui ripartire sono esattamente quei due. La gioia del leggero Montiel e il grido liberatorio della roccia Milenkovic. Due istanti da fissare in un periodo non certo positivo per i colori viola.

Ma questa squadra, oltre a trovare il gioco, ha bisogno anche di vivere queste emozioni. Le prossime gare sono importantissime e tutte in salita, ma solo gettando il cuore oltre l’ostacolo i viola potranno uscire vincitori.

C’è bisogno di ripartire dalla gioia e dalla spensieratezza di due momenti che sono destinati a segnare una stagione perchè Montiel ancora non si è rivisto e perchè Milenkovic ha dimostrato la voglia di far bene in viola.